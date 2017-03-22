陽岱鋼傳與家族反目 陽介仁無奈

我要評比

週刊報導旅日棒球好手陽岱鋼與家族因錢反目，叔叔陽介仁對此表示無奈，家族與陽岱鋼保持距離，一方面是保護他，一方面也避免讓人覺得有所求。

陽介仁是中華職棒退役球星，目前在台東新生國中棒球隊擔任教練；他說家族每個月都定期聚會，避免一起出席公開場合，是為了保護陽岱鋼。

陽岱鋼的哥哥陽耀勳是中華職棒Lamigo桃猿隊外野手，對於家務事成為媒體話題，陽耀勳只說，專心準備比賽，不回答球場以外的事情。

陽岱鋼的妹妹陽詩慧是中華電信女子籃球隊員，對於陽岱鋼的話題也未對外表示看法，只表示不喜歡隱私被打擾。1060322

(中央社)