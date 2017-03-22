澎湖特有章魚 29日起禁漁期
澎湖特有種「章魚」，澎湖縣政府今天公告，3月29日至4月12日為禁漁期，期間禁止公開販賣、處理、持有之行為，一旦查獲依法重處。
章魚每年出現季節約在2至4月，但今年的章魚汛期，比往年來得晚，迄今的產量少，且目前每隻約僅在1至2兩重而已，市場每斤叫價新台幣1000元左右。
澎湖縣政府在章魚產季，已邀集警局、岸巡、鄉市公所等單位召開落實澎湖特有種章魚禁漁期期間查緝會議，各相關單位於禁漁期期間加強宣導，並宣示落實查緝管理決心。
澎湖縣政府為保育及維護特有種章魚資源永續利用，早自97年起公告每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚禁漁期，有效遏止少數不肖漁友罔顧法令下海採捕「澎湖章魚」。
澎湖非法捕魚查緝小組在禁漁期期間，將配合潮汐，日夜執行海上、陸上、市場及餐廳查緝，籲請民眾與業者遵守，違反者依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。1060322
(中央社)
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