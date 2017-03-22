沈玉琳父子關係疏離 高中才喊爸
藝人沈玉琳上節目「大腦先生」，談起出身軍人家庭，曾與父親關係疏離，他說，「我一直到高中，才叫他一聲爸爸；因為高中以前，我也不曉得怎麼地好彆扭」。
沈玉琳日前參加藝人胡瓜、唐綺陽（唐立淇）主持節目「大腦先生」，原以整人節目製作人出名，節目曾創高收視，後來因電視業不景氣，沈玉琳收掉公司，慘賠新台幣3000萬元。
他說，「我變成藝人一步一腳印在賺錢，一個通告還5000、6000元，每天回家口袋拿出5包，覺得好滿足喔」，老婆芽芽看了也開心，溫柔地告訴他「沒關係，我們就聚少成多」。
胡瓜問後來債務如何還清？沈玉琳表示，先賣房子還掉差不多一半，剩下真的是全靠通告費一個個信封袋累積償還。
出身軍人家庭，沈玉琳坦言小時候與父親不熟，彼此分處兩地，直到高中才喊父親一聲「爸爸」，父親還曾當著他的面，向鄰居抱怨兒子都不叫爸爸。
沈玉琳說，去年父親過世，他情緒複雜，從小覺得父親偏愛姊姊，有點看不起他。父親後來智力退化，甚至不記得他這個兒子，感嘆「我那時有點難過，想怎麼可能，以前是我不知道他是誰，現在變成他不記得我了」。
心理專家分析沈玉琳隱藏個性是「愛的逃兵」，常讓小17歲的芽芽缺乏安全感，因感覺不到他的愛，但他只是說不出來，且芽芽愈抓愈緊，他就會愈想逃跑，讓沈玉琳直呼準，但表面不說好聽話，錢卻全數交給老婆管。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。