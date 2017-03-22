沈玉琳父子關係疏離 高中才喊爸

藝人沈玉琳上節目「大腦先生」，談起出身軍人家庭，曾與父親關係疏離，他說，「我一直到高中，才叫他一聲爸爸；因為高中以前，我也不曉得怎麼地好彆扭」。

沈玉琳日前參加藝人胡瓜、唐綺陽（唐立淇）主持節目「大腦先生」，原以整人節目製作人出名，節目曾創高收視，後來因電視業不景氣，沈玉琳收掉公司，慘賠新台幣3000萬元。

他說，「我變成藝人一步一腳印在賺錢，一個通告還5000、6000元，每天回家口袋拿出5包，覺得好滿足喔」，老婆芽芽看了也開心，溫柔地告訴他「沒關係，我們就聚少成多」。

胡瓜問後來債務如何還清？沈玉琳表示，先賣房子還掉差不多一半，剩下真的是全靠通告費一個個信封袋累積償還。

出身軍人家庭，沈玉琳坦言小時候與父親不熟，彼此分處兩地，直到高中才喊父親一聲「爸爸」，父親還曾當著他的面，向鄰居抱怨兒子都不叫爸爸。

沈玉琳說，去年父親過世，他情緒複雜，從小覺得父親偏愛姊姊，有點看不起他。父親後來智力退化，甚至不記得他這個兒子，感嘆「我那時有點難過，想怎麼可能，以前是我不知道他是誰，現在變成他不記得我了」。

心理專家分析沈玉琳隱藏個性是「愛的逃兵」，常讓小17歲的芽芽缺乏安全感，因感覺不到他的愛，但他只是說不出來，且芽芽愈抓愈緊，他就會愈想逃跑，讓沈玉琳直呼準，但表面不說好聽話，錢卻全數交給老婆管。1060322

(中央社)