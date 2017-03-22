徐有庠盃成績公布 協同中學獲二金一銀

協同中學賴星屹帶領學弟妹贏的「徐有庠盃–第九屆台灣青年學生物理辯論賽」總冠軍，手上拿著的是總冠軍獎盃。（余信賢攝）

總獎金100萬元的「徐有庠盃–第九屆台灣青年學生物理辯論賽」20日公布成績，連續9年參賽的協同高中表現優異，3個隊伍不但獲2金1銀，同時也拿下本屆賽事最高榮譽的總冠軍，21日回校與校長分享比賽經驗。

在9年前，遠東集團董事長徐旭東從國外引進學生物理辯論比賽模式，目前由財團法人徐有庠先生紀念基金會出資舉辦「徐有庠–台灣青年學生物理辯論賽」，比賽總獎金高達100萬元。除此，在台灣獲得總冠軍的學生，將代表台灣至國外比賽，而徐有庠先生紀念基金會全額贊助出國比賽的所有費用。

現年高三學生賴星屹，自己在高一對自然科非常有興趣，為了參加徐有庠盃，學長姐還會親自指導如何做實驗，由於自己在理論上較弱，只能在學校裡拼命，學校也找中正大學物理系教授來幫忙指導。在高二參加比賽前就已經把高中物理及微積分全部研讀完畢，比賽結果，不負努力拿到了總冠軍，也因此代表國家前往俄羅斯為國爭光。

在俄羅斯比賽中，賴星屹也把國際賽的獎牌帶回台灣，目前賴星屹也因為或的物理辯論賽優異成績，考進清華大學。自己未來的目標是當一位物理教授。目前賴星屹同學已經被聘為台灣代表隊的領隊，今年將帶領台灣團隊前往新加坡參加國際比賽。

指導老師何世明表示，這個物理辯論比賽的每個題目都已經可以等同研究所的論文題目，參與的學生幾乎是沒有假日的，從去年9月開始培訓，一直到競賽結束，花了將近7個月的時間，就連過年期間也都到校訓練，相當辛苦。目前徐有庠盃已經辦了第9年，協同中學年年參加，9年內就拿了5次總冠軍，也產生了11位國手。

(中時)