高市財政局動產質借所 4月標售流當品

財政局動產質借所將進行流當品拍賣，包括金飾等，歡迎有興趣民眾參與投標。

動產質借所將於4月13日下午2點，在高雄市鹽埕區新興街40號三樓會議室辦理公開標售作業，投標截止日為13日下午1點。

本次流當標售物品有黃金、勞力士錶及鑽石。其中黃金共21件（總重7兩8錢9分0厘）為一標、勞力士錶3件（男錶1只、女錶2只）分成三標、鑽石飾品11件分成六標，鑽石飾品中分別有一克拉鑽戒及項鍊等，共分為10標。

只要是年滿20歲、無限制行為能力者，均可參與投標。詳細內容及投標文件請至該所索取或逕自財政局動產質借所網站下載使用。

(中時)