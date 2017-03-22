陸證券法修訂可望 4月邁入二讀

大陸推動《證券法》修訂案工作，已長達3年多，終於將在4月排入全國人大常委會進行二讀審議，不過，眾所屬目的新股發行註冊制可能再度落空，並不在此次修法範圍中。估計這項法律最快可望在今年底前出爐，正式實施。為了維護股市秩序，並嚴懲不法，此次修法將會加大懲處力度，不讓金融大鱷在股市做惡。

(旺報)