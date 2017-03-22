大陸社科院報告：陸股今年在「療傷」中度過

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大陸社科院金融研究所、國家金融與發展實驗室和社會科學文獻出版社聯合發表「金融藍皮書」─《中國金融發展報告（2017）》。根據報告顯示，大陸今年股市將朝向「維持穩定、狹幅波動」走勢邁進，很顯然今年的陸股仍在「療傷」中度過。

(旺報)