新版遊台灣 亞太網紅領遊–老台北展現新價值

民間業者與社團主辦並獲台北市政府觀光傳播局贊助「新版遊台灣 亞太網紅領遊」活動，邀請來自亞太區及台灣約十國近百名網紅陸續在今年3到5月分批集結於台北，下榻在主辦單位北投熱海溫泉大飯店與台北城大飯店，主辦單位希望由網紅領遊，實際體驗台北的美好。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉表示，交通部觀光局最新統計，2016年國際來台旅客達1,069萬人次，創歷史新高，較2015年成長2.4％；其中日韓約占27％、東南亞及港澳約34％，顯示政府與民間業者努力延伸觸角多元經營的成效。去年「新版。遊台灣1.0」締造5,000多萬點閱率，意味人人都想出走的夢想。「新版遊台灣」聯盟目前在全國有9家飯店成員，去年經網紅文字加影音生動宣傳，已創下每家成長約15～20%住房率，平均消費也增加800～1,000元，顯示網紅領遊帶來不小的周邊效益。

主辦單位北投熱海溫泉大飯店執行董事林家頡說，北投百年文化小鎮是他成長動人回憶，「新版。遊台灣2.0」起於熱情與分享在地動念，北投溫泉硫磺氣息、書法大師于右任故居梅庭和綠建築北投圖書館都是北投人文與自然和諧場域！

指導單位台北市政府觀光傳播局表示，除故宮、台北101等知名景點，台北還有許多值得深度再遊的潛力行程，更能傳達細緻的景致與人情味。眾所矚目的雙層觀光巴士設有免費WIFI、充電及中英日韓4國語言導覽等，搭乘時將播放途經景點介紹，並分為前往故宮的藍線及主要遊覽台北車站、景福門等舊城區的紅線。票種包括4小時票、1日票、2日票等，供旅客遨遊台北市區。

(中時)