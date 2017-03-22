瑤瑤傳4年情變 殺很大E奶徹底解放

瑤瑤徹底解放好身材。(取自瑤瑤臉書)

郭書瑤（瑤瑤）被《周刊王》報導在片場自爆與金陽4年情斷，還與《通靈少女》19歲小鮮肉男主角蔡凡熙關係曖昧，對此小倆口異口同聲駁斥分手傳聞，而瑤瑤剛剛也在臉書大曬久違的殺很大E罩杯美乳，讓粉絲大飽眼福。

瑤瑤傳出與金陽已分手，還改愛19歲小鮮肉蔡凡熙，面對情變消息，雖然瑤瑤感到頗莫名其妙，但隨後她也在臉書大曬爆乳比基尼照，照樣勤為新戲跑宣傳，「我來馬來西亞不是渡假，Actually 我是來宣傳「The teenage psychic 」的！！」讓網友看了鼻血直流，直呼「這才是瑤瑤」。

(中時電子報)