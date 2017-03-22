反對解聘兼任師 淡大學生號召聲援連署
淡江大學日前傳出將大規模不續聘無本職兼任教師，淡江學生今天表示，已發起連署，反對淡江大量解聘兼任教師，並號召各界聲援，已逾1500人參與。
淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，校方宣稱解聘兼任教師由系所自行決定，辦學理念不以成本考量，但去年行政會議上，校方就要求各學院降低教學單位成本，而降低教師勞動條件便是主要作法。
淡江學生聲援兼任教師行動小組指出，根據教務處新訂的「淡江大學106學年度開課原則」，不管大學部或研究所，都用註冊率計算開課學分數，說明學校是成本考量凌駕於教學需求，系所註冊率80%，開課學分就給80%，沒有以學生學習需要為優先，也沒有確保學生的受教權益。
根據淡江過去幾年的獲利資料，淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，可以發現學校沒有財務困難，即使近2年在蓋國際會議廳，每年仍有數千萬盈餘，而200位兼任教師納勞基法保障每年僅增加幾百萬元支出，與兼任教師為學校省下的人事成本、帶來的學費收入完全不成比例，這也凸顯淡江只以成本獲利考量，漠視學生受教權。
「學生權益不容打折」，淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，近日已發起「反對淡江大量解聘兼任教師連署」，邀請淡江大學在學生、校友、社會人士，一起聲援即將失業的淡江大學兼任教師、捍衛學生受教權，至今已有超過1500人連署。
淡江學生聲援兼任教師行動小組也提出3點訴求，呼籲淡江校方立即停止辭退需額外加保勞退基金的兼任教師，已口頭遭退聘者應立即將其原課程釋回，給予排課；校方立即停止施壓各院系主任解聘兼任教師的非人性做法，不得強迫專任教師超鐘點教學；學生受教權不容打折，反對學校推行大班化教學、併班授課、取消課程的措施。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。