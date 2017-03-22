反對解聘兼任師 淡大學生號召聲援連署

淡江大學日前傳出將大規模不續聘無本職兼任教師，淡江學生今天表示，已發起連署，反對淡江大量解聘兼任教師，並號召各界聲援，已逾1500人參與。

淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，校方宣稱解聘兼任教師由系所自行決定，辦學理念不以成本考量，但去年行政會議上，校方就要求各學院降低教學單位成本，而降低教師勞動條件便是主要作法。

淡江學生聲援兼任教師行動小組指出，根據教務處新訂的「淡江大學106學年度開課原則」，不管大學部或研究所，都用註冊率計算開課學分數，說明學校是成本考量凌駕於教學需求，系所註冊率80%，開課學分就給80%，沒有以學生學習需要為優先，也沒有確保學生的受教權益。

根據淡江過去幾年的獲利資料，淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，可以發現學校沒有財務困難，即使近2年在蓋國際會議廳，每年仍有數千萬盈餘，而200位兼任教師納勞基法保障每年僅增加幾百萬元支出，與兼任教師為學校省下的人事成本、帶來的學費收入完全不成比例，這也凸顯淡江只以成本獲利考量，漠視學生受教權。

「學生權益不容打折」，淡江學生聲援兼任教師行動小組表示，近日已發起「反對淡江大量解聘兼任教師連署」，邀請淡江大學在學生、校友、社會人士，一起聲援即將失業的淡江大學兼任教師、捍衛學生受教權，至今已有超過1500人連署。

淡江學生聲援兼任教師行動小組也提出3點訴求，呼籲淡江校方立即停止辭退需額外加保勞退基金的兼任教師，已口頭遭退聘者應立即將其原課程釋回，給予排課；校方立即停止施壓各院系主任解聘兼任教師的非人性做法，不得強迫專任教師超鐘點教學；學生受教權不容打折，反對學校推行大班化教學、併班授課、取消課程的措施。1060322

(中央社)