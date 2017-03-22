台美進一步合作 簽智慧財產執法備忘錄
台北市美國商會今天舉行年度謝年飯晚宴，美國在台協會處長梅健華藉由晚宴宣布，美國與台灣簽署一份關於智慧財產執法的備忘錄，因應智慧財產權侵權和貿易詐欺。
台北市美國商會今天舉行年度謝年飯晚宴，總統蔡英文、美國在台協會處長梅健華出席並致詞。梅健華強調台灣在智慧財產保護方面的成績，並宣布美國與台灣簽署一份關於智慧財產執法的備忘錄。
梅健華表示，美國商會及會員促進雙方貿易及經濟成長上扮演領導角色，例如每年的白皮書和商業景氣調查，並對此建設性的合作關係表示感謝。
梅建華指出，他和政府官員和企業界人士，討論美國總統川普與蔡總統的台美關係前景，有個共同點，就是大家都殷切期盼能進一步擴展雙方貿易與投資關係；只要能互惠互利、強化共享價值，並展現美國對實現亞太地區共同目標不變的承諾，相信大家熱切期盼台美雙方經濟體與人民間長期的緊密合作關係。
談到貿易關係，梅健華說，近日美國貿易代表署發表了美國總統川普的貿易政策議程，其中包括和其他經濟體進行雙邊會談，該議程強調美國政府將強化貿易法規的執行，並確保市場的開放。議程中指出幾個關注點也是台灣感同身受的，例如擴大海外市場的必要、國際貿易體系的公平與否、對智慧財產的尊重等。
梅建華藉由謝年飯場合宣布，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署「智慧財產合作備忘錄」，未來將協助美國和台灣因應智慧財產權侵權和貿易詐欺。
他說，這份合作備忘錄彰顯一項共識，當創新和創意人士能不受智慧財產竊取行為的威脅進而獲利，商務活動能不受詐欺和不公貿易行為的侵害而暢行無阻，雙邊的經濟才能夠實現最大潛能。1060322
(中央社)
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