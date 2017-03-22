林全盼交部完善外籍客搭小黃資訊服務

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為維護來台旅客搭乘計程車的安全，行政院長林全請交通部盤整並檢討目前制度及管理措施，完善外籍旅客來台使用計程車的資訊服務。

計程車司機詹侑儒涉嫌在今年1月間，以乳酸飲料對3名來台旅遊韓國女學生下安眠藥及毒品，再性侵其中1女。日前遭檢方依加重強制性交、毒品罪起訴，求刑15年。

行政院晚間發出新聞稿，林全今天主持「106年第2次治安會報」，對於計程車司機涉嫌性侵外籍旅客事件，林全在會中表示，此事對台灣形象造成很大傷害，請內政部根據法院判決結果，廢止嫌犯執業登記，並吊銷其駕駛執照。

另為維護來台旅客搭乘計程車的安全，林全也指示請交通部盤整並檢討目前制度及管理措施，完善外籍旅客來台使用計程車的資訊服務。

在毒品案件方面，林全表示，過去幾個月查獲毒品吸食及販賣件數增加，近期又發生飯店毒品命案及清泉崗基地出現毒品等案件，要求法務部儘速提出「反毒行動綱領」，並於下次「毒品防制會報」中提報。

會中內政部長葉俊榮指出，在毒品查緝方面，本期查獲製造與販毒罪案，較去年同期大幅增加46.29%；在較可能為「被害者」的第三、四級毒品吸食者方面，本期行政裁罰案件減少36.11%，未來將持續控制三、四級毒品與青少年吸毒情況。

另外，內政部指出，105年火災死亡案件中，起火建築物類別，以獨立住宅死亡98人最多，占總死亡人數58%；起火原因則以電氣因素49人死亡占第1位，占總死亡人數29%。

對此林全則指示消防署深入分析現有火災案件，研議防範火災的有效方法，以及加強檢視火災發生時的逃生機制，有效挽回火場生命。

在防範詐欺方面，林全說，透過大數據等方法，已達一定的查緝成效，請相關單位持續努力，減少金融詐欺案件。有些詐欺集團成員涉及海外犯罪，遭遣送至中國大陸，則請陸委會和內政部共商更好的處理方式。1060322

(中央社)