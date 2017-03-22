詹啟賢：台灣問題出在選舉制度

國民黨主席參選人、前國民黨副主席詹啟賢今天表示，台灣的問題出在選舉制度，政策談不多，反而都在談意識形態，政黨不需用功，只要無限擴大意識形態，激情來了，選舉就結束了。

詹啟賢晚間與宇智顧問公司董事長徐小波對談，主題為「美國川普政府對台灣經濟的影響」。

詹啟賢表示，川普以美國優先的經濟政策，以及軍事外交政策，都會影響台灣的經濟，再加上美國和中國大陸競合影響兩岸關係，台灣受到的衝擊一定比其他地方都高。台灣應該要更開放、更自由，讓人才跟資金更方便進來，該出去的也趕快讓它出去，不要硬綁在台灣。

談到台灣的經濟問題，詹啟賢說，他認為跟選舉制度有關，候選人經濟與產業政策談得不多，反而都在談意識形態，政黨不需用功，只要無限擴大意識形態，激情來了，選舉就結束了，產業問題選前都沒有好好談，選上才知道政府要怎麼做。1060322

(中央社)