朴子麥田嘉年華即將登場！

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朴子麥田已經可以收割了！放眼望去小麥田呈現黃澄澄，這裡也是一個取景的好地方。 今日下午，從台中來了一群遊客，紛紛在金黃色的麥田裡合影留念。（余信賢攝）

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朴子麥田已經可以收割了！放眼望去小麥田呈現黃澄澄，這裡也是一個取景的好地方。

今日下午，從台中來了一群遊客，紛紛在金黃色的麥田裡合影留念。

(中時)