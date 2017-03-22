《勞基法》新函釋下月陸續出爐 7月依法開罰

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勞動部長林美珠今日首度與六都勞工局長進行會議，勞動部指出，針對六都提出的問題，施行細則無法解決的部分，預計下月開始，陸續將函釋送到各地方政府，7月起將進入檢查期，針對違規情節重大的部分，不排除進行開罰。

勞動部指出，這次會談部長全程參與，氣氛融洽，各縣市或多或少對於休息日、工時如何計算，如何請假等問題較多著墨，在施行細則能解決的部分，基本上都已經列入，如果還有不足，必須要由勞動部做出函釋，會從4月份開始，盡快將函釋送到各地方政府。

此外，4月份將進入政策宣導期，其中又分為入場輔導、集體輔導、申請輔導3機制，近期會邀請各縣市政府研商，取得一致性做法，按照既行期程，宣導期、輔導期過後，7月將進入檢查期，針對高危險性的，有申訴的案件，違法情節重大者，也將依法處理。

勞動部指出，將與各部會進行宣導，持續加強與地方合作，勞動部綜合規劃司長王厚誠說，「勞工首長行政聯繫會報」只是例行性的會議，過往每年舉辦一次，近幾年開始增加辦理場次，今年預計進行5~6場，下個月會再找六都之外的22縣市勞工局長進行會談。

(中時)