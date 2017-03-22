農曆年後就業市場旺 6成8行業需求人力增

主計總處公布2月失業率月增0.07％，但據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站資料庫統計，2月各公立就業服務機構新登記求才人數為11萬2626人，較1月增加25.45％，有超過6成8的行業人力需求較1月成長，而新登記求職人數總計6萬1525人，較上月增加17.79％，平均每位求職者有1.83個工作機會，較上月增加0.11個。

今年2月求職求才人數，與去年同期相比增加1萬8300人，年增19.40％，與前年同期相比、更是大幅度成長36.31％，而且2月有超過6成8的行業人力需求較上月成長，顯示廠商徵才需求熱絡。

值得注意的是，住宿及餐飲業2月新登記求才人數高達13515人，創下近11年同期的新高紀錄，其中有將近5成的職類集中在「餐飲服務及接待員」，整體需求人數同樣為近11年同月的最高點，求供倍數高達4.08。

目前台灣麥當勞、米塔食品、台灣善商(SUKIYA)等連鎖餐飲集團釋出超過600個工作機會，而2026年目標要衝刺到200家店的饗賓餐旅，也於「台灣就業通」網站釋出超過300個職缺，統一超商、全家便利商店、OK超商、萊爾富等4大超商與各大賣場均釋出上百個職缺，其中三商行美廉社今年計劃展店上看800家，屆時應可提供超過700個工作機會。

企業人力需求又見起色，發展署指出，按照過去統計數據發現，通常在農曆年後一個月，人力需求會逐漸成長，在3至5月為高峰，之後會下修至年底，回到年初水準，因此今年2月農曆年後就業市場旺，「台灣就業通」網站目前線上提供的職缺需求人數超過17萬，歡迎民眾多加利用。

(中時)