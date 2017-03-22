逆子與母口角 竟持水果刀砍無辜父

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(21:48更新內文)新北市20歲無業林姓男子疑不滿父母總以揶揄方式管教，昨與母親爆發口角情緒失控，今天(22日)晚間8時許，涉嫌想持刀砍母，但因母親去工作不在家，竟持刀砍傷無辜父親，造成林父左手5公分撕裂傷、頭部3公分撕裂傷，送板橋亞東醫院急救，所幸無生命危險，警方正調查釐清發生原因。

警方調查，林男是家中獨子，高中畢業後沒升學又沒工作，壓力一直很大，加上父母管教總是冷嘲熱諷， 覺得家人不關心他，才會犯下大錯，警方已展開調查，了解事發原因。

(中時)