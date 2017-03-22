傳承傳統文化 魯迅小說插圖集發布

《范曾插圖魯迅小說集》22日舉行新書發布，范曾介紹畫圖的心路歷程，後方背板即為其畫作。(陳君碩攝)

諾貝爾物理學獎得主楊振寧(右三)、魯迅長孫周令飛(左一)22日參與魯迅小說插圖新書發布會座談。(陳君碩攝)

魯迅與傳統文化高峰論壇暨《范曾插圖魯迅小說集》新書發布會，22日在北京大學舉行，多位大陸文化界重量級人士出席，北京大學校長助理王博在致辭時表示，目前國家將中華優秀傳統文化的傳承發展作為新時期的要務，文化產品要更加具有中國特色、中國風格、中國氣派。魯迅之所以偉大，正在於他對「根」的了解，此書不僅是人們了解中國現代性的優秀讀本，也是傳承中國傳統文化的經典教材。

大陸教育部原黨組副書記、副部長杜玉波在致辭中表示，范曾先生為魯迅小說所創作的插圖，是中國美學的一個典範，富有大匠手法，對傳統美學的繼承和發揚具有重要的價值和意義。這本書的出版，對當下的年輕讀者，是一個很好的進行傳統文化教育的契機，會成為青少年成長的必讀書。

北京魯迅博物館常務副館長黃喬生在致辭中表示，魯迅是用小說挺直民族的脊梁，魯迅精神是歷史的中流砥柱，值得每個時代的人們去學習。這次出版的魯迅小說集根據近年對魯迅研究的新研究成果進行了註釋，呈現了魯迅研究的新發展。

北京大學中國畫法研究院院長范曾說，他在畫魯迅小說插圖前，身體狀況不佳，但是畫了兩個月後，血色就回來了，「這是一種精神力量，物質決定精神，精神也反過來決定精神」。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧早年與范曾先生相識，他與大家分享了他為何對魯迅小說情有獨鍾。周令飛先生作為魯迅的長孫，一直致力於魯迅小說的推廣和普及工作，他細談瞭如何普及魯迅小說所表現出來的中國優秀傳統文化。高旭東教授是魯迅研究專家，對魯迅與傳統文化的關係理解頗深，他深入探討了魯迅作品中的文化傳承和魯迅小說中特有的文化符號。

新書發布會的最後，中國戲劇家協會主席濮存昕現場助興朗讀了《野草》的題辭，他曾經飾演過電影《魯迅》，對魯迅的作品和魯迅精神，有著獨到的藝術理解與感悟。上海音樂學院副院長廖昌永現場獨唱范曾先生詩作《致友人》，以表達對新書發布會順利召開的祝賀。

(旺報)