經濟合作典範 陸為金磚峰會暖身

由中國人民大學主辦的「金磚國家智庫研討會」22日在北京舉行，多位駐中使節參與。(陳君碩攝)

繼去年的G20杭州峰會後，大陸今年9月將在廈門舉行另一場國際盛會─「金磚國家峰會」，並於22日舉行首場「金磚國家智庫研討會」。中國人民大學副校長劉元春在會上指出，金磚國家成立十年，由倡議變為現實，提供發展中國家良好典範，在保護主義、民粹主義盛行的時間點，金磚國家提倡的共享共通理念，更顯重要；會上也邀集多位金磚國家駐中使節，分享合作帶來的成果。

由中國人民大學主辦的「金磚國家智庫研討會」22日在北京舉行，大陸著名經濟學家、人民大學副校長劉元春指出，當下全球化已經走到轉型的關鍵節點，全球缺少有效協調。公共治理的缺乏、全球公共品的缺乏，使得各國各自為政，導致難以在簡單的全球化中形成新動能的創新基礎。

此外，劉元春認為，全球還缺乏一個共享機制，全球不平等問題在過去20年發展中已經累積到一個難以持續的狀況，因此，在目前的環境裡，金磚機制更要進一步開放，進一步自由，進一步加強互聯互通能力建設，進一步構建世界新動力，來尋找全新的合作理念和合作機制。

俄羅斯駐中參贊季諾維也夫認為，金磚合作已超越經濟範疇，包括反恐、打擊毒品、解決衝突、確保國際訊息安全等，都在加強，他認為這樣的合作機制就是不搞對抗，協調各自實力，達到中國外長王毅所說的「BRICS+」。

南非駐中大使多拉娜·姆西曼指出，今年全球經濟面臨更加錯綜複雜的挑戰，每一個國家都不能獨善其身，因此，金磚成員之間必須進一步加強合作，共同發聲。她強調，金磚國家合作機制作為一個重平台，在給各成員國帶來切實的經濟利益的同時，它更追求建立一個有效和公平的世界秩序；她指出，到2020年，金磚國家預計將貢獻將近全球國內生產總值（GDP）增長的一半，金磚國家未來在全球治理改革方面可以貢獻更多。

印度駐中大使館副館長林凡認為，全球化碰到一些障礙，透過兼容性的進程可以改善，金磚國家是新的發展之路，他相信金磚的第二個十年將會開啟新的發展之路，包括減少貧窮、貧困，共迎綠色的未來。

金磚五國（BRICS）是指五個主要新興市場，分別為巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非。

(旺報)