明湖分隊莊智翔 繩索救援一級棒
新竹市消防局明湖分隊隊員莊智翔，警專21期畢業，在消防局服務已13年，3年前派訓參加消防署救助隊師資班，自覺在繩索救援領域，較其他縣市特搜隊員落後，為執勤多份保障，利用公餘到亞陞國際繩索技術訓練中心及Rescue 3 Taiwan參與各式繩索訓練，逐步提升個人繩索救援能力，也讓自己對於繩索救援領域燃起極大興趣。
莊智翔說，自己在學習繩索救援過程中，收穫最多的是教官教導建立現場安全官的概念，記得在師資班訓練時，有好多次發生學員太專注在技術的操作上，忽略了環境的危險，差點造成學員受傷，有了安全官全心的提醒，整個救災現場多了保障，讓救災的同仁都能盡其所能，順利救援成功。
另外，他技能精進後，在服務的分隊也推行Team work，明湖分隊長陳佳得說，明湖分隊位在市郊，有山坡、青草湖等地形，鄰接國道交流道，民眾因墜落、車禍而需要救助的案件不少，有了「小莊」莊智翔熱情推動內部訓練，同仁慢慢建立起團隊默契，最近幾次救災都很迅速將民眾救援出來，大家備具成就感。
莊智翔增強繩索相關技能，可強化分隊繩索救援團隊默契，當遇有相關勤務時，即可立即出動，發揮團隊救援能力，即刻救援，消防局表示，他先前曾遇油漆工人摔落2樓遮雨棚，利用雙節梯繩索應用救出，以及機車騎士遭撞後彈至小貨車頂，利用雙節梯救援等經驗。
(中時)
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