連新加坡總理都拜倒的美味廚神 坐鎮遠東香宮
台北遠東大飯店香宮推出了精品級的粵菜，這個美味的掌杓者，正是香宮新任中餐行政主廚陳寶生。足跡遍布新加坡、上海、北京、港澳等多間五星級飯店的陳寶生是政商名流宴席指定的美味掌舵手，包括新加坡總理李顯龍、阿拉伯王子、港星張學友、成龍、任達華都是忠實座上賓。台北遠東國際大飯店請來這位美味廚神坐鎮香宮，相信會吸引不少饕客。
本次陳寶生師傅為香宮推出百餘道嶄新菜色，當中首推頂級養生煲湯、功夫熱菜及手工精緻港點。「香草汁牛仔骨」是經典的廣東菜餚的老菜新作，陳師傅以中西合併的料理手法，選用澳洲牛肋骨，抹鹽後入鍋乾煎，把牛油香氣逼出，再加入特調的香草風味醬汁，把外焦內嫩的牛小排置於高溫的石鍋當中，淋上特製香草醬汁，肉香與香草風味堆疊交錯，讓人食指大動。
另一道好滋味新菜是「碧綠XO醬炒螺花」，說起廣東菜，不能不提到XO醬，XO醬是廣東菜的調味料，主要用海產和辣椒製成，有一說是因為XO是一種高級酒干邑白蘭地（Cognac）的一個等級，原意是extra old，由於XO醬的材料多半較高貴，所以借用XO這個詞，帶入調味料中。香宮的XO醬承襲了廣式傳統風味，使用了豪華的干貝、金華火腿、金勾以及朝天椒與蝦卵，再以花生油拌炒而成，是新菜料理的調味首選。以XO醬拌炒來自美國進口的螺肉片，完美吸附XO醬的鮮味，再以綠花椰菜襯底，視覺味覺都讓人胃口大開。
讓人填飽肚子的首選擇則是鮮蝦荷葉飯。香宮的荷葉飯選用了帶有特別香氣的泰國米，加入鮑魚汁、草蝦、燒鴨粒與乾干貝炒香後用荷葉包覆炊蒸，打開荷葉，香氣撲鼻，飯粒粒粒分明，看似簡單口味不凡。
(中時)
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