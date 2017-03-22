陸委會：貿協赴陸名品展洽談中 未停辦

我要評比

針對外傳外貿協會赴中國大陸舉辦「台灣名品博覽會」停辦，陸委會今天表示，活動目前仍在洽談中，並無遭停辦問題，政府也會持續關注相關情勢。

媒體報導，過去主要由中華民國對外貿易發展協會邀約台灣業界，每年赴中國大陸舉辦6到8場的台灣名品博覽會，今年傳出僅剩2場。

對此，行政院大陸委員會表示，外貿協會今年規劃的「台灣名品博覽會」活動，尚在洽談中；中華民國全國商業總會、台灣區電機電子工業同業公會等國內許多公會及協會也持續於中國大陸參展或舉辦相關拓銷活動，均可協助台商在大陸參與相關展覽活動，並無遭停辦問題。

而針對外傳，這次展覽是否受到兩岸冷對抗，官方交流機制中斷影響，陸委會主委張小月上午赴立法院備詢，並在接受媒體記者採訪時表示，兩岸經貿過去互補，但隨著全球經濟情勢變遷，現在已是競爭情勢居多。

她表示，政府面對新的經濟情勢，會繼續掌握中國大陸市場，同時也不會忽略其他新興市場，會擬定最適合台灣的經濟發展政策。

陸委會也表示，外貿協會今年將持續規劃包括產業拓銷團、專業展參展團、台灣精品推廣、食品通路行銷等，協助企業拓展中國大陸市場。陸委會與經濟部也將持續關注台灣在中國大陸展覽或活動的相關情形。1060322

(中央社)