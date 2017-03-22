遭20歲兒子持菜刀砍傷 父親送醫

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新北市中和區壽德街一處社區大樓今晚8時傳出兒子持刀砍傷父親事故，50歲父親遭20歲兒子砍傷後，被救護人員送往亞東醫院治療。

救護人員指出，被砍的父親意識清醒，左手有5公分撕裂傷、頭部3公分撕裂傷，已經送到亞東醫院。1060322

(中央社)