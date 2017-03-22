莊凱勛驚嚇慶生 切眼球蛋糕流血
演員莊凱勛今天滿36歲，主演的新片「目擊者」晚間在台南首映，現場還送上眼球造型蛋糕慶生，莊凱勛一切蛋糕就驚見「眼球流血」，原來內餡是草莓醬汁。
以恐怖片「紅衣小女孩」創票房佳績的導演程偉豪，再推驚悚懸疑新作「目擊者」，演員卡司有莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李銘順、李淳等人，講述社會線記者「小齊」調查新聞發生車禍，意外串起9年前另一起肇事逃逸的死亡車禍。「目擊者」31日全台上映。
監製唐在揚、程偉豪、莊凱勛及柯佳嬿晚間在台南出席首映會，剛好是莊凱勛36歲生日，台南市副市長張政源特別送上眼球造型蛋糕慶生，當莊凱勛拿起蛋糕切刀時，柯佳嬿直呼「莊凱勛你眼神好可怕，一點都不像要慶生的樣子」。
莊凱勛切下第一刀，驚見「眼球流血」，原來是台南市政府特地請蛋糕師傅，用草莓醬汁設計的內餡，莊凱勛也許下「目擊者」票房長紅的生日願望。
首次拍恐怖片的柯佳嬿，當時是在飛機上一口氣看完劇本，就決定要參與演出。裝上腿部支架演身障角色，有場動作戲要從11樓高窗戶往外爬，大半身體都掛在窗外，為安全問題改到5樓拍攝，也架設安全網，但她直喊拍攝時還是非常可怕，沒想到最後被剪光。
導演程偉豪表示，恐怖片真實性和合理性一定要有，後來看畫面時，覺得身障人士可能無法達成這麼高難度動作，只好捨去不用。1060322
(中央社)
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