歐股挫跌 全球賣壓疑慮再起
歐洲股市今天隨著美國股市和亞洲股市挫跌走低。最近這波美國總統川普帶動的漲勢，在市場懷疑川普是否有能力加速美國經濟成長下回跌。
倫敦FTSE 100指數下跌0.8%，巴黎CAC 40指數挫跌0.7%，法蘭克福DAX30指數下挫0.6% 。
市場投資人關切美國國會23日投票表決取代歐記健保的健保法案，不少共和黨議員反對以目前這個健保法案取代。
Accendo Markets分析師范杜爾肯（Mike van Dulken）說：「（川普）上台兩個月後，市場希望看到證明而不是承諾，憂心川普亟於推動健保改革，恐造成市場欲見的稅賦改革和基礎建設支出推遲。」1060322
(中央社)
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