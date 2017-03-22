病毒基因突變 H7N9禽傳人關鍵找到了

研究團隊發現H7N9的基因發生突變，使得它更容易傳染給人。(本報資料照)

禽流感近來在世界各地肆虐，其中又以H7N9病毒最容易傳染給人，香港大學研究團隊研究發現，這個原因出在病毒中「NS-G540A」的突變。

香港經濟日報報導，香港大學的研究團隊分析H7N9病毒基因，發現病毒上出現一個G540A的突變，這個突變在增強該病毒對於哺乳類細胞繁殖能力的同時，也保持病毒在禽類的傳播特性，也因此讓H7N9具有禽傳人的能力。

研究團隊也發現，在2000年時的H9N2病毒就已有基因突變，之後逐年增加，H7N9病毒就是從H9N2病毒獲得內部基因。

這項發現刊載於21日的英國「自然通訊」（Nature Communications）雜誌，有助於深入了解禽流感病毒的致病機制，也有望可以幫助開發控制禽流感的藥物。

(中時電子報)