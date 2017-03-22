WBC》榮耀癌逝父 美守護神桂格生穿「18號」參戰
美國隊自預賽一路過關斬將，如今有望挑戰隊史首冠，屢次替美國隊守住勝利的「守護神」桂格生(Luke Gregerson)，絕對是致勝功臣之一，然而繳出近乎完美的表現的他，坦言當初選擇參戰，不只為國家，更希望穿著美國隊「18號」戰袍，榮耀因腦癌逝世的父親。
2013年，桂格生憶起當時首度入選經典賽美國隊，父親為他深深感到驕傲，然而就在他再度獲邀出戰今年經典賽的幾周後，罹患腦癌的父親還來不及再看他出賽，就不敵病魔辭世，促使他毅然決定再度為美國隊效力，並不選在太空人的「44號」，而是改披父親生前打壘球的「18號」戰袍上陣。
「他是個瘋狂的棒球迷！」桂格生坦言對他父親而言，能看見自己的兒子每一場比賽，穿著胸前印著「U-S-A」字樣、背後繡著他名字的球衣，為美國隊出戰，是一種很棒的感覺。而一肩扛起美國隊守護神的桂格生，也用0自責分率、3救援的完美表現，期望把心意傳達給在天上的父親。
「難以言喻的感覺！」桂格生如今助美國隊闖進冠軍戰，相當興奮的說，「這是一支很棒的球隊，球員們個個都是精英。你不會想辜負大家的期望。我很開心能參與比賽，成為這支球隊的一份子！」明天對戰強敵波多黎各，他將有望帶著父親的精神，替美國隊守下本屆大賽最後、最重要的一場勝利。
(中時電子報)
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