上海創業服務機構超過2萬家

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上海市政府新聞辦22日舉行市政府新聞發佈會，上海市人力資源社會保障局局長趙祝平表示，上海目前認定89家市級創業孵化示範基地，在同濟、交大等高校試點建成28家高校創業指導站，各類創業服務專業機構已超過2萬家。2012年至2016年，共幫助成功創業5.5萬人。

(旺報)