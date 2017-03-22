56個民族56場婚禮 沒人比他們更浪漫

住重慶市的三獸和小姬，利用1年半的時間，走訪大陸56個民族，先後穿上56套各民族傳統婚服，辦了56次婚禮。雖然經歷了無數爭吵和顛沛流離，但始終帶著堅定不移愛的腳步，既見證彼此的承諾，也見證大陸56個不同民族的生活點滴。他們計畫明年來台灣，完成最後一張結婚照。

小姬和三獸是同校校友，卻從未見過面。2012年，心有靈犀的兩人同時選擇徒步搭車前往西藏，從巴山夜雨到西藏高原，將兩人拉到一起。2015年，不知是誰說出那句「我們結婚吧」，然後兩人就步向紅毯。

「如果能穿遍56個民族的傳統服裝拍結婚照簡直太美好了！」每個姑娘都有當公主的夢想。不同的是，小姬隨口說的一句話，三獸真真切切的做了。他開始上網找路線，用將近1年時間整理出20多萬字的資料。2015年9月15日，兩人雙雙辭職，工作3年省下的錢不買車不買房，全拿來當做旅費，從重慶出發。

從四川、青海、甘肅、內蒙古……1台相機、2個人、18個月、19個省……他們創造了獨一無二的婚禮。他們走過浪花的京島；到過黎族聚居的白查村；在銀川的藍天白雲下見證愛情；看著呼和浩特的淺草剛剛開始枯黃；赫哲族的婚服滿溢著金碧輝煌……。

「最關鍵的不是穿什麼，而是你看我的眼神，我想你時的樣子。」照片裡的小姬總是笑得很燦爛，身披56次嫁衣的她依然是最明豔的新娘。怪不得別人總說：看一對戀人幸福與否，看女人的容貌和狀態就知道了。當然，美麗的背後也有辛苦的故事。他們得經常負重近20多公斤；斷水缺糧徒步一整天、在零下20多度的根河徒步；手機相機被凍得全部關機；甚至凌晨3點被抓捕犯人的警察錯扣在床。但在2人心中，儘管有心情不好吵架的時候，但人生短暫，他們不願有一秒的遺憾。

小姬和三獸手牽著手，路過了晴空、暴雨和無數美景，在每一處留下最美的結婚照。如今，小姬和三獸計畫來台灣完成最後一張結婚照。

丟開千篇一律的無聊儀式，他們通過搭車徒步，走訪56個民族的世居地，自拍56套不同民族的酷炫結婚照！有人問三獸為什麼？三獸只有一句話「因為老婆喜歡。」在三獸心裡，緣分真是種很奇妙的東西。

(旺報)