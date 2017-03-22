《悟空傳》曝黑白劇照 「孫悟空」彭于晏冷峻帥氣
彭于晏、余文樂、倪妮等人主演的新片《悟空傳》，今年7月13日在大陸上映，電影公司今天公佈（3月22日）曝光9名主要角色的黑白系列劇照，彭于晏飾演的「孫悟空」，頭髮上梳，戴著金箍，臉上並沒有太多毛，冷峻帥氣的外表，讓網友叫好。
該片改編自網路作家今何在同名小說，不是《西遊記》的任何章節，而是以現代人的角度解讀《西遊記》，2000年首次出版後，大受好評，被譽爲「網路第一書」。故事發生在孫悟空大鬧天宮的500年前，當時的孫悟空還不是齊天大聖，只是1隻桀傲不馴的猴子，因為天庭毀掉他出生、成長的花果山，他就打定主義要對抗天庭，毀掉一切戒律，過程中，遇到不能愛的阿紫，一生的宿敵楊戩，和思念昔日愛人阿月的天蓬，4人命運交織，掀起驚天動地的浩劫。
《悟空傳》傳出改編電影消息時，讀者擔心的書中的主角是否能真實還原；今天看到電影公司曝光的劇照後，獲得不少網友認可，作家今何在也在微博力挺：「這就是我心中的《悟空傳》！」
《悟空傳》由郭子健執導，黃建新監製，彭于晏扮演「孫悟空」、倪妮飾演「阿紫」、余文樂是「楊戩」，其他參與演出的還有歐豪「天蓮」、鄭爽「阿月」、喬杉「卷簾」、楊迪「巨靈」以及俞飛鴻「上聖天尊」等人。
(旺報)
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