阿里巴巴海外首伸觸角 大馬設電商中心

我要評比

中國大陸網路巨擘阿里巴巴與馬來西亞今天宣布，將在大馬設立物流和電子商務中心，以提振中小企業。這是阿里巴巴在大陸之外首度拓點，將於2019年底啟用。

這個物流和電子商務中心將落腳吉隆坡國際機場附近，是阿里巴巴創辦人馬雲和大馬首相納吉在吉隆坡所正式啟動「數位自貿區」的一部分。

阿里巴巴發表聲明指出，這處物流和電商中心將作為倉庫及馬來西亞和此區的通關中心。

官員拒絕透露投資金額。阿里巴巴發言人表示，此物流和電商中心將於2019年底啟用。

去年11月成為大馬政府數位經濟顧問的馬雲說，馬來西亞97%商業都是來自小企業，但它們僅占經濟產出不到40%。

馬雲說：「我認為90%小企業可產出至少達8成的國內生產毛額（GDP）。如果我們有更多小企業，就能帶來更多工作。」1060322

(中央社)