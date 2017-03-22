長榮海運等業者擬結盟 遭美盯上

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相關海運公司今天表示，美國司法部要求多家貨櫃海運公司執行長在一項反托辣斯調查中作證。調查對象就是作為全球貿易支柱的航運業。

路透社報導，丹麥的馬士基集團（A.P.Moller-Maersk）、德國的赫伯羅德（Hapag Lloyd）、台灣的長榮海運、香港的東方海外輪船公司（Orient Overseas Container Line）等全球大型海運業者表示，他們的執行長都收到了傳票。

美國當局擔心，這幾家大型海運業者研擬中的結盟案，恐造成反競爭行為。這幾家業者構成全球約45%海運能量。

這可能造成全球貿易減速，因為全球商品貿易量約90%取道海路，其中60%以上金額即4兆美元的商品是使用貨櫃船運輸，其餘則是利用油輪或天然氣船運送。

隨著經濟成長轉弱造成貿易往來減緩，海運業驚傳多家陷入破產。

海運業者試圖藉由結盟，協調調度船隻航期，以撙節成本；但批評人士指出，這可能導致對客戶的服務減少，價格提高。

這些傳票發出的時間適逢海運業者高層在舊金山開會。他們隸屬於國際貨櫃船業者協會（International Council of Containership Operators），也是所謂的貨櫃俱樂部（Box Club）的成員。

舊金山聯邦調查局（FBI）發言人今天告訴路透社：「我們可以證實已展開1項行動，來配合目前進行中的調查。此時此刻，我們不便透露任何進一步的細節。」

馬士基集團和赫伯羅德公司證實，他們已因貨櫃海運業遭到的調查而接獲傳票。

長榮海運發言人表示：「我們和本案當局配合。長榮的政策是在恪遵競爭法規下經營。」1060322

(中央社)