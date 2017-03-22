台灣一對情侶 喜馬拉雅山區失蹤19天

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台灣旅客梁聖岳和東華大學女友劉辰君2月下旬赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，但因無嚮導且逢山區大雪，與家人失聯19天，今天原訂與旅行社聯繫也無音訊，疑在山區發生狀況。

駐印度代表處已經動員所有資源，積極協助尋找在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤的梁聖岳和劉辰君。

官員透露，103年梁聖岳18歲時，就曾自己隻身到中國大陸騎車環遊7700公里而頗負盛名，他與女友劉辰君於今年2月22日到尼泊爾喜馬拉雅山區健行。

根據當地旅行社表示，他們曾建議兩人，因山區氣候多變，最好雇用熟悉山區的嚮導帶路，但兩人沒有接受建議，就背著行囊在海拔4000公尺以上的喜馬拉雅塔曼（Tamang）山區健行，約定好3月22日與旅行社聯繫。

根據家人表示，兩人最後一次是在3月3日與家人聯繫，但10日沒有如約與家人聯絡，家人又等了5天仍未接到兩人電話，心急如焚，擔心兩人發生意外，因此於15日與中華民國駐印度代表處聯繫，請求協尋。

駐印度代表處接獲協尋電話後，先向尼泊爾警方報案，與梁聖岳兩人接洽的旅行社聯繫，商請旅行社派出山區嚮導上山搜尋，但由於當地已連續下雪10多天，一直到昨天才停歇，兩人走過的蹤跡已遭雪覆蓋，迄今未能尋獲兩人。

梁聖岳、劉辰君原訂今天與當地旅行社聯繫，並與其他台灣友人在3500公尺的藍塘村（Langtang Village）會合，繼續攀登4000公尺以上高峰等行程，但截至今晚6時為止，仍無音訊，官員和當地旅行社都擔心兩人可能發生意外。

駐印度代表處仍持續與尼泊爾當地警方和旅行社聯繫，繼續請求當地派人搜尋，希望能找到失蹤的兩人。

官員表示，由於喜馬拉雅山區氣候多變，不時出現濃霧、大雪和各種無法預料的狀況，呼籲台灣旅客前往攀登一定要雇用山區嚮導，唯有當地嚮導知道安全的登山路徑和如何在山區避禍，才能確保旅客快快樂樂出遊，平平安安回家。1060322

(中央社)