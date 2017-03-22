美國不發簽證 非洲峰會無非洲國家出席
一場在美國舉行有關非洲未來展望的高峰會議，卻沒有一個非洲國家參與，理由是原本應該到場的100多名非洲代表統統拿不到美國簽證。
非洲全球經濟與發展高峰會議（African Global Economic and Development Summit）每年在南加州大學（University of Southern California）舉行，今年受邀出席的100多名非洲代表都無法出席，因為拿不到簽證。
峰會主旨是鼓勵美國企業投資非洲，尤其是在清潔能源、應對氣候變遷以及減少非洲貧困等方面。
這次峰會開放給美國企業家、公司行號、政治與民間領導階層參加。過去非洲與會代表們必定向美方企業展示所需要的技術援助或是投資項目。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前報導引述峰會主席佛勞爾斯（Mary Flowers）說：「通常申請參加會議的代表中會有40%遭到拒絕，其他的人可以取得簽證，但今年是100%。每名代表都沒有拿到美國簽證。」
她說：「我必須說，我們大部分人認為這是對非洲國家的一種歧視。我們一次次經歷這種事情，被拒絕的人都是與非洲大陸相關的合法生意人。」
她進一步表示，遭到拒簽的代表們還包括南非、獅子山共和國（Sierra Leone）和幾內亞（Guinea）的政府官員與發言人。儘管許多人已經提前相當久申請美國簽證，卻依然無法取得。1060322
(中央社)
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