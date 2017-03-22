廣西發出首份「離婚冷靜緩和期」告知書

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大陸媒體報導，廣西壯族自治區南寧市江南區人民法院近日向1對年輕夫妻發出「離婚冷靜緩和期」告知書，限令其冷靜2個月，期間原則上不得向對方提出離婚事宜。

據了解，這是廣西首份「離婚冷靜緩和期」告知書。法官表示，目前法院受理的離婚案件中，「85後」占絕大多數。

(工商)