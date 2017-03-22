湖北實施海外優秀人才引進倍增計劃

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大陸媒體報導，湖北省將擴大人才引進培育規模，廣納海外高層次人才來湖北發展、創業，在「十三五」期間實現海外人才引進倍增。

報導稱，海外優秀人才引進倍增計劃對象包括3類：具有重大原始創新能力的科學家、具有推動重大技術革新能力的科技領軍人才、具有世界眼光和戰略開拓能力的企

業家。

(工商)