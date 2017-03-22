西安發現大型建築遺址 疑為西漢京城衛戍部隊

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今日陝西文物部門指出，考古人員於陜西西安城區西北部發現大型建築遺址，經專家研究發現，其使用年代貫穿整個西漢，推測當時的京城衛戍部隊有關。

西漢時京城衛戍部隊分為南軍和北軍，平時集中駐屯於都城長安及其周圍地區，是西漢軍隊中最為精銳的核心部分。此次發現的建築遺址位於西安城區西北部的蓮湖區三民村附近，與漢長安城遺址相距不遠。

這座建築遺址南北長101米，東西殘長144米，量體巨大。其建造使用年代貫穿了整個西漢王朝，同時該建築臨近漢長安城南牆，北側有一條道路能直通西安門，出入漢長安城非常便捷。

此外，由於建築規模巨大，且位置極佳，專家推測，這座建築用於衛戍的可能性極大，應該和南軍、北軍這樣的京城衛戍部隊有關，而非一般的宮門、城門屯兵之地。

而考古人員在此進行發掘時發現，這處建築遺址已遭到嚴重破壞，其西南部和東部損毀最為嚴重。

(旺報)