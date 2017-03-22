韓瑜曝：新戲上場 網樂《甘味》終於要完結了

韓瑜日前放大假，讓粉絲很想念。（圖／中時資料照）

韓瑜透露新戲將上映，網友直呼期待。（圖／取材自韓瑜臉書）

公司曝光韓瑜定裝照。（圖／取材自亞樂演藝經紀臉書）

藝人韓瑜外型亮麗，演過許多經典八點檔，是不少人心中的女神，但日前放大假的她，已好長一段時間沒出現在螢光幕前，讓觀眾直呼想念，盼她趕快接演新戲，而今（22日）她終於宣布好消息，引來大批粉絲歡呼。

韓瑜今在臉書PO出自拍美照，開心寫道「定裝啦」，並透露是三立的八點檔，不忘向大家喊話「新戲上場，敬請期待」，而經紀公司也曝光韓瑜的定裝照，只見她雖是一身樸素打扮，紮起馬尾、戴上眼鏡，仍散發出清新自然美，讓眾人更加好奇扮演什麼新角色。

粉絲見到女神總算要回歸電視劇，激動表示「終於等到妳了」、「一定準時收看」，另外，既然有新戲開播，意味著現正熱播的《甘味人生》也將邁入完結篇，網友聽聞消息還笑稱「《甘味》終於要結束了」，十分期待韓瑜的新戲。

(中時電子報)