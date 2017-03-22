與廣州市長會面 梁振英盼港穗緊密合作

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香港媒體報導，香港特區行政長官梁振英3月22日上午在行政長官辦公室與訪問香港的廣州市市長溫國輝會面，就雙方共同關心的課題交換意見。

梁振英表示，港穗兩地在經貿、文化、青年工作和專業服務等方面緊密合作。他期望雙方在不同範疇繼續加強聯繫，達致互利雙贏的局面。

(工商)