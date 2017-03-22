千畝野地種鮮花 成都老夫妻完成夢想

中國四川成都市金堂縣的周小林，用4年時間，花了數千萬元人民幣，租下一片荒山野地，打造成鮮花山谷送給結婚已26年的妻子殷潔。未來更將留給國家當作文化遺產。

2006年，殷潔突然若有所悟告訴周小林，多年路上奔走的日子，很想安頓下來，享受一段清靜，很想有個屬於自己的花園。周小林隨即許下承諾，要送妻子一個全世界最美的私家花園。周小林拿出全部積蓄，在四川省成都市金堂縣1200畝的荒山裡租地，開始為妻子打造夢中的私家花園。如今，這個花園已經花了兩人好幾千萬元人民幣，夫婦倆甚至賣掉了在廣州的房子，全部用於開墾種花。

結婚26年來，恩愛的夫妻始終不曾紅過臉、吵過架。說起老公，殷潔儼然變身小女人，幸福的「炫耀」起來。「我老公特別寬容脾氣特別好，而且特別浪漫，我覺得我是這個世界上最幸福的女人。」

在周小林心裡，婚姻生活就是「她總是看我身上的優點，我也老是看她身上的優點，所以就越看越順眼。」周小林覺得夫妻間彼此要多尊重對方，多看對方優點，彼此多想對方的好，生活就會更甜蜜。

「未來希望把更多的時間留在考察中國高山野生花卉的路上，留在我們鮮花山谷裡。」夫妻倆如今共同心願是，希望透過自己的努力，把鮮花山谷打造得更完美，讓它成為向世界展示美麗成都、美麗四川、美麗中國的一個小小窗口，更希望它能成為這一代人留給未來的文化遺產。

(旺報)