北京核心區建規模最大電動汽車快充站

我要評比

大陸媒體報導，北京前門大街「北京坊」電動汽車快充站22日正式投運，該站點共配置100台直流快速充電樁，是首都核心區規模最大、服務能力最強的電動汽車公共充電站點。該充電站均採用最新60千瓦快充技術，普通電動乘用車僅需15至20分鐘即可完成電量補給。

(工商)