河北大力壓減煤炭消費

大陸媒體報導，河北省政府提出，要強化能源消費總量和強度雙控，確保到2020年全省能源消費總量控制在32,785萬噸標準煤以內，萬元生產總值能耗比2015年下降17％。並大力壓減煤炭消費，加快發展綠色清潔能源，到2020年，該省非化石能源占能源消費比率要由2015年的3.05％提高到7％。

(工商)