調查大型海運公司聯合制價嫌疑 美司法部發傳票
路透報導，美國司法部上周趁全球20大海運公司在舊金山開會之際，向馬士基集團（Maersk Line）、長榮海運及赫伯羅德（Hapag Lloyd）等公司高層發出傳票，以調查業者聯合制價嫌疑。
上周於舊金山出席國際貨櫃船東會議（ICCO）的成員除了上述3家海運公司之外，還包括東方海外貨櫃航運公司（OOCL）。這4家公司發言人皆證實收到司法部傳票，儘管傳票上並未載明業者涉嫌的罪名，但4家公司皆表示會全力配合調查。
(工商)
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