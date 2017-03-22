WBC》美波爭霸 魯戈先發占優 美國拚牛棚與韌性

波多黎各推出本屆已拿兩勝的大都會右投魯戈在冠軍戰先發。（美聯社）

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經典賽22日將由美國與波多黎各爭奪隊史首冠，波多黎各推出堪稱本屆最佳先發的大都會右投魯戈（Seth Lugo）掛帥，美國由藍鳥右投史卓曼（Marcus Stroman）出馬，相形失色，牛棚和比賽後段的打擊韌性必須發揮，才有機會稱霸。

27歲的魯戈在本屆經典賽兩度登板均奪勝，勝投數並列第1，投11局也是第2多，自責分率是稱職的2.45。魯戈本屆經典賽僅被擊出6安，唯一能挑剔的是挨了兩轟，比率稍微高了一些。

魯戈去年才站上大聯盟投手丘，即使是全為大聯盟打者的美國隊，對其球路也不很熟悉，是最大優勢。

在有限的對戰經驗中，美國的波西（Buster Posey）、B.克勞佛（Brandon Crawford）與艾瑞納多（Nolan Arenado），對魯戈總計7支0。倒是同屬國東區的馬林魚強打葉利奇（Christian Yelich）、史坦頓（Giancarlo Stanton）得要注意，雖然對戰合計9打數也僅2安，但葉利奇有1發兩分炮，史坦頓則是二壘打，魯戈要小心挨轟。

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葉利奇是唯一對魯戈敲過全壘打的美國隊打者。(美聯社)

波多黎各的柯瑞亞對戰史卓曼有6支3佳績。（美聯社）

相較之下，史卓曼本屆經典賽兩度先發，0勝1敗、自責分率3.86只算一般，且在大聯盟打滾3年，波多黎各打者對他並不陌生，特別是本屆已敲出3轟的太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa），對陣史卓曼有6支3佳績，是頭號危險人物。

美國終結者桂格生（右）對日本完成關門任務，與捕手波西握手。（美聯社）

美國牛棚本屆表現不錯，戴生（Sam Dyson）、奈申克（Pat Neshek）、「終結者」桂格生（Luke Gregerson）仍未失分，克里帕德（Tyler Clippard）自責分率也僅2.08，冠軍戰勢必有車輪戰的心理準備。

美國除首戰以5比2輕取加拿大外一路苦戰，倒也打出韌性強悍的口碑，在比賽後段的攻勢可期，加上牛棚有能力穩住局面。倘若史卓曼不要崩盤，他能撐得愈久，美國留下冠軍的機會就更高一些。

(中時電子報)