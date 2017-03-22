限韓令發威 陸300艘郵輪取消停靠南韓

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中國交通運輸協會郵輪遊艇分會（CCYIA）常務副會長兼秘書長鄭煒航今天表示，3月15日開始到今年底，在中國大陸運營的各郵輪公司取消停靠南韓港口的郵輪航班超過300個，涉及100多萬遊客。

新京報報導，鄭煒航是在第三屆中國郵輪峰會（上海站）中，做上述表示的。

鄭煒航指出，每年赴韓的中國遊客人數約800萬，如今少了100萬遊客，包括郵輪公司、旅行社等承受巨大損失。希望可以比照航空公司的做法，減少航班而不是全部取消郵輪航班。

另據陸媒浙江在線報導，中國國家旅遊局日前發佈「赴韓國旅遊提示」後，在中國大陸母港運營的郵輪公司紛紛向代理商送出航班調整表，宣佈暫停在南韓港口停靠。

其中皇家加勒比遊輪反應最迅速，3月8日就宣佈取消36個航班郵輪停靠於南韓港口的計劃。

歌詩達郵輪隨後也宣佈取消旗下幸運號、賽琳娜號和大西洋號三艘郵輪15日後部分航班在南韓港口的停靠計劃。1060322

(中央社)