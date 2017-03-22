拚亞洲盃資格 中華男足友誼賽踢和越南
備戰亞洲盃資格賽末輪的中華男足，今天在與越南的友誼賽中，於下半場率先攻破對手球門，但越南也隨即成功反擊，最終雙方以1比1握手言和。
正為將於26日進行2019亞洲盃資格賽末輪出戰土庫曼一役備戰的中華男足，今天在越南的河內與越南隊進行友誼賽。
這場比賽的上半場，越南在後段攻勢逐漸升溫，幾次小組短傳將中華男足後防拉開，並創造出幾次單刀的機會，但中華男足門將邱育宏多次撲救險球，及時化解失分危機，讓兩隊在上半場以0比0戰成平手。
下半場比賽，越南在防守上加壓，讓中華男足的持球比例下降，但在比賽第84分鐘，中華隊把握一次角球機會進攻，洪子貴雖無法在第一時間把球控穩，但並沒有放棄挑戰對手後衛，賴智宣在接到回傳後，起腳射門雖又被擋出，但李品賢恰好在反彈路線上，他便順勢起腳射門得分，讓中華男足以1比0領先。
但中華男足無法開心太久，在比賽第88分鐘時，越南進攻雖先被中華男足洪子貴以頭錘解圍，但越南的阮公鳳在禁區外起腳射門，這球位置巧妙讓中華男足門將邱育宏搶救不及，越南進球後扳平戰局。
之後雙方未再進球，最終以1比1握手言和，結束這場友誼賽，中華男足將返台為26日對土庫曼之戰做最後調整，旅外好手陳柏良、陳浩瑋、溫智豪等人都將報到，屆時將再與殷亞吉、朱恩樂等好手再度搭配，盼在主場拿下勝利。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。