拚亞洲盃資格 中華男足友誼賽踢和越南

備戰亞洲盃資格賽末輪的中華男足，今天在與越南的友誼賽中，於下半場率先攻破對手球門，但越南也隨即成功反擊，最終雙方以1比1握手言和。

正為將於26日進行2019亞洲盃資格賽末輪出戰土庫曼一役備戰的中華男足，今天在越南的河內與越南隊進行友誼賽。

這場比賽的上半場，越南在後段攻勢逐漸升溫，幾次小組短傳將中華男足後防拉開，並創造出幾次單刀的機會，但中華男足門將邱育宏多次撲救險球，及時化解失分危機，讓兩隊在上半場以0比0戰成平手。

下半場比賽，越南在防守上加壓，讓中華男足的持球比例下降，但在比賽第84分鐘，中華隊把握一次角球機會進攻，洪子貴雖無法在第一時間把球控穩，但並沒有放棄挑戰對手後衛，賴智宣在接到回傳後，起腳射門雖又被擋出，但李品賢恰好在反彈路線上，他便順勢起腳射門得分，讓中華男足以1比0領先。

但中華男足無法開心太久，在比賽第88分鐘時，越南進攻雖先被中華男足洪子貴以頭錘解圍，但越南的阮公鳳在禁區外起腳射門，這球位置巧妙讓中華男足門將邱育宏搶救不及，越南進球後扳平戰局。

之後雙方未再進球，最終以1比1握手言和，結束這場友誼賽，中華男足將返台為26日對土庫曼之戰做最後調整，旅外好手陳柏良、陳浩瑋、溫智豪等人都將報到，屆時將再與殷亞吉、朱恩樂等好手再度搭配，盼在主場拿下勝利。1060322

(中央社)