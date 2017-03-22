中壢客運撞店家 女大生卡車底亡
桃園中壢民族路今晚發生重大車禍，李姓司機駕駛中壢客運公車，疑身體不適，車子失控撞進早餐店及檳榔攤，一名女大學生卡在車底，警消搶救，但已當場死亡。
中壢區民族路二段228號中壢往新屋方向，上高速公路的涵洞前，今天晚間7時40分發生中壢客運公車李姓司機疑身體不適，車輛失控撞進早餐店及檳榔攤意外，有1名女子受困車底下。
桃園消防局第二大隊中壢分隊立即前往搶救，現場利用各式破壞器材搶救，成功救出李姓司機（52歲），送壢新醫院，無生命危險；另一名卡在車子底下的邱姓女大學生（20歲）當場死亡。
警消指出，邱女身上有學生證，據說是手球國手，家屬前來，傷心欲絕。警方正調查事發原因及責任歸屬。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。