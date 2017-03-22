中壢客運撞店家 女大生卡車底亡

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桃園中壢民族路今晚發生重大車禍，李姓司機駕駛中壢客運公車，疑身體不適，車子失控撞進早餐店及檳榔攤，一名女大學生卡在車底，警消搶救，但已當場死亡。

中壢區民族路二段228號中壢往新屋方向，上高速公路的涵洞前，今天晚間7時40分發生中壢客運公車李姓司機疑身體不適，車輛失控撞進早餐店及檳榔攤意外，有1名女子受困車底下。

桃園消防局第二大隊中壢分隊立即前往搶救，現場利用各式破壞器材搶救，成功救出李姓司機（52歲），送壢新醫院，無生命危險；另一名卡在車子底下的邱姓女大學生（20歲）當場死亡。

警消指出，邱女身上有學生證，據說是手球國手，家屬前來，傷心欲絕。警方正調查事發原因及責任歸屬。1060322

(中央社)