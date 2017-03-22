MV撞衫亞莉安娜 田馥甄：美麗巧合

迪士尼真人版電影「美女與野獸」於全球上映後票房屢創佳績，包含北美在內的全球票房共賣了3.5億美金（約台幣108.5億元），創下迪士尼動畫改編真人電影最高開票成績，而電影賣座也順勢帶動原聲帶買氣。

目前「美女與野獸」原聲帶也一舉奪下台灣iTunes及博客來原聲帶排行實體、數位雙冠軍，分別由亞莉安娜Ariana Grande與田馥甄演唱的中英文版主題曲，也在電影上映後成為話題焦點，在兩版MV都釋出後，有不少台灣樂迷發現，中西兩位天后在音樂錄影帶中都選擇穿紅色禮服拍MV，讓田馥甄也驚呼：「這算是一個美麗的巧合嗎？」

不僅電影在全球熱賣，其中的電影主題曲同樣受到全球樂迷喜愛，電影公司力邀亞莉安娜Ariana Grande與約翰傳奇John Legend，重新演繹先前由席琳狄翁Celine Dion所演唱的電影同名主題曲《Beauty and the Beast》，

(旺報)