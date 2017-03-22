蔡英文：期盼台美建立升級版策略夥伴關係

蔡英文總統今晚出席「台北市美國商會2017謝年飯」，強調美國新政府上任後，台美關係已進入另一個新的階段，希望台美之間可以建立「升級版」的策略夥伴關係，包括更具策略性的區域安全夥伴關係、更廣泛的合作關係，以及更深的互信關係，「我有信心可以達成這些目標」。

台北市美國商會今天舉行謝年飯晚宴，宣布美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署「智慧財產合作備忘錄」，未來將協助美國和台灣因應智慧財產權侵權和貿易詐欺。

由於政府推一例一休，美國企業也受到影響。美國商會會長章錦華打趣的說，在場每位美商會員出席可能都會影響到公司的獲利，他要特別聲明，現在都算加班，現場每一位「都得要填加班單」，蔡英文在介紹出席的內閣部長時也幽默的回應，對章錦華說勞動部長沒來，「是不是沒有收到你的邀請函？」

蔡英文也在晚宴中致詞，強調將深化台美兩國關係，以下是致詞全文：

這是我第一次以總統身分出席這項活動，我想先感謝台北市美國商會。

66年來，商會扮演台美與兩國商界的重要橋樑，讓我們的關係更加緊密。例如，商會每年都會帶領「叩門之旅」代表團前往華盛頓，與美國官員、國會議員及商界人士會晤。

這是與美國分享台灣成功故事及討論未來貿易與投資合作的好機會。沒有商會的努力，台美夥伴關係就不會如今日的深厚堅實。

台灣和美國有長期的深厚友誼和禁得起時間考驗的夥伴關係，這不僅是因為台美間享有許多共同的價值，而且雙方透過長期合作，建立了穩若磐石的互信基礎及夥伴關係。

從1950年代美軍協防台灣，到1970年代《台灣關係法》的制定和實施，美國一直是台灣最大的支持力量，也是台海穩定的重要支柱。長期以來，美國對台灣安全的承諾及持續對台軍售，是台海兩岸能夠維持現狀的關鍵因素之一。

而台灣在邁向自由、民主與繁榮之後，也積極承擔責任，在本區域內扮演建設性的角色。毫無疑問的，在當前亞太區域的安全及發展上，台灣和美國具有共同責任，也享有共同利益。

美國一直都是台灣最重要的經濟夥伴，1980年代美國是台灣第一大貿易夥伴及出口地區，台灣對美出口曾經占總出口將近一半。現今美國仍是台灣第二大貿易夥伴，雙邊貨品及服務貿易金額達到850億美元，但若將經第三地的間接貿易涵蓋在內，美國仍是台灣最重要的出口市場。

台灣經濟長期受益於對美國的出口；但是，雙方貿易顯然是互利互惠的雙贏關係。透過雙邊貿易和投資，台灣為美國創造了35萬多個工作機會，排名全世界第15，亞洲國家第6。

更重要的是，在全球產業供應鏈上，特別是資通訊產業，台美間透過兩地企業及台商在第三地子公司的分工合作，建立了無可替代的產業策略聯盟關係。

這樣的聯盟關係讓美國品牌的眾多產品行銷全世界，為美國企業創造極為可觀的利潤。可以說，這樣的台美經濟合作，是「買美國貨」（Buy America）最具體、有力的實踐。

回顧台美間長期的友誼和夥伴關係，身為總統，我敢說：「台灣是美國重要且無可取代的安全和經濟夥伴。」

兩個多月前，美國新政府上任後，台美關係已進入另一個新的階段。我們希望台美之間可以建立「升級版」的策略夥伴關係，包括更具策略性的區域安全夥伴關係、更廣泛的合作關係，以及更深的互信關係。我有信心可以達成這些目標。

我的信心來自於幾方面：第一，在確保區域和平與集體安全上，台灣已準備好扮演更積極的角色。

幾小時後，我們的駐美代表將參加全球部長級會議，支持在伊拉克及敘利亞的作為，並將公開承諾提供支持國際掃雷資源。台灣已於今年1月捐助設立行動醫院，協助伊拉克推動重建工作。

我們也希望確保台灣能對自己的國防進行更多投資，這將有利於本區域的和平及穩定。

除了持續採購台灣必備的國防武器之外，我們也加強本土國防產業，並尋求和美國國防企業的進一步合作。

昨天上午，我在高雄啟動了潛艦國造計畫，這是一項具有雄心壯志的大工程，顯現我們向前邁進的決心。

另外兩個領域是航空及網路安全，這些不僅將創造更多投資機會，也可能為台灣及美國帶來數千個工作機會。

第二，面對美國新政府揭櫫「美國優先」的新貿易政策，台灣也已做好調適的準備。

我們相信自由貿易，也全力支持公平貿易。

許多人都知道，我過去長期從事貿易談判工作，對於透過溝通和協商，來解決利益衝突和分歧的意見，具有堅定不移的信念。

基於這樣的信念，台美間最優先的工作，應該是盡速展開雙邊貿易談判，就雙方關切的各項議題，坦誠、務實的協商，達成新的台美雙邊貿易協定。

此外，我們將派出有史以來最大的代表團參與6月份舉行的「選擇美國投資高峰論壇」，團員將包括台灣的重要企業界人士。他們將積極尋求投資機會，特別是製造業及其他能夠創造就業機會的產業。

今年9月，我們也將組成農業採購代表團，鞏固我們為美國最大農業進口國之一的地位。

第三，我們在致力經濟改革的同時，也為台美策略性的經濟合作，創造更廣泛的空間。

為降低對出口的依?，並加速產業轉型升級，我政府已推動「五加二創新產業」計畫。

行政院本週將推出包括政府資助及大規模公民營事業投資的「前瞻基礎建設計畫」，相信必能提升國內需求及台灣未來的競爭力。這些計畫可以促成台美企業廣泛的合作機會，也衍生購買美國貨的龐大商機。

此外，經濟部已盤點出包括鋼鐵、半導體、石化、紡織、汽車零組件及智慧機械等六項產業，做為台美產業相互合作的基礎。我們的「亞洲‧矽谷推動方案」瞄準美國矽谷及其他在美國的創新中心，以便進一步合作。

我們也積極推動「新南向政策」，強化台灣與東南亞、南亞、紐、澳等國在經貿、科技、文化等各層面的連結。

此項政策重點在於共享資源、人才與市場，為大家創造更繁榮的境界。台美在拓展新興市場尤其亞太市場方面具有高度互補性。

如果我們能夠在此區域強化策略性聯盟，相信將能提升美國貨品的出口，也能促進兩國的經濟。

各位女士、先生，今年台灣與美國均聚焦經濟，企盼在我們的共同努力下，帶動強勁永續的經濟成長。

我國的行政部門在台美關係扮演重要角色，期待與美國商會及成員在各政策領域有更多合作機會，發揮相乘效益。

最後，我要再次感謝商會的邀請，祝商會順利成功，勇往直前。各位商會成員，如果你們要擴大對台投資，現在是最佳時機。我國政府已準備好，並願意與你們合作。

(工商)