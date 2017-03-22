老人健保補助排富 中市府社福資源兼具效率與公平

為讓社福政策永續推動，照顧全體台中市民，台中市政府社會局針對老人健保補助增列實質排富條款。台中市政府社會局表示，市府追求公平正義，檢討老人健保補助的效率性與公平性，同時也追加預算辦理「托老一條龍」與「長照2.0」政策，盼「增加一個長青學苑，減少一個安養院！」，將每分錢都花在刀口上，幫助更多真正有需要的長輩。

台中市議會今日舉行第2屆第7次臨時會，由社會局長呂建德進行「台中市政府重大社會政策推動方向專案報告」，針對104、105年托育服務、托老服務、社會救助安全網、社會培力工程、整合性社福措施成果，以及106年增設「婦女福利與性別平等科」、復康巴士資源重新分區、公設民營托嬰中心設立等重大政策報告說明。

市議員朱暖英、李天生、段緯宇、曾朝榮、陳清龍等人則關心65歲以上長者補助健保費調整的必要性。

呂建德指出，為讓社福政策永續，市府追求公平正義，調整銀髮族健保自付額補助計畫，增列實質排富條款，補助對象限縮65歲以上低收、中低收老人，5年預計將省超過60億元預算。

呂建德表示，老人健保補助原本全市補助18萬人，其中9萬人擁有750萬元以上的不動產及300萬的存款，且老年人口每年以1.5萬人數成長，恐造成市庫負擔，排擠其他社會福利政策的規劃與執行，因此藉此檢討效率性與公平性，幫助更多真正有需要的長輩。

市府也將追加預算辦理「托老一條龍」與「長照2.0」政策，將效益做大，期盼「增加一個長青學苑，減少一個安養院！」秉持社會投資理念，將每分錢都花在刀口上，陸續增設多處長青學堂、老人共餐、愛心守護站及關懷據點，善用有限資源，追求「進步式」的社福，避免南歐「破產式」的福利。

市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻等人則關心市府推動「社區發展補助計畫」經費補助問題。

呂建德強調，往年都編列2400多萬元，提供全市608個社區申請，今年社區補助經費因編列在委辦費，故依議會決議統刪20%，剩下2000萬元，必須調整補助額度，平均分配給各社區申請。臨時會將提案追加預算提升補助額度，盼議員支持通過，以彌補社區發展資源。

(中時)